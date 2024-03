Schulting, Velzeboer en Van 't Wout ogen scherp: zorgeloos begin aan WK shorttrack

Naast Schulting plaatsten op de 500 meter ook regerend wereldkampioen Velzeboer en Selma Poutsma zich met overmacht voor de kwartfinales. De heats van 1.000 meter waren voor de shorttracksters ook een eitje. Schulting, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer reden onbedreigd naar de winst in hun heats.

Op de 1.500 meter plaatste Michelle Velzeboer zich, nadat ze derde in haar heat was geworden, als een van de tijdsnelsten ook nog voor de halve finales met Schulting. Yara van Kerkhof werd vierde in haar heat en moet zaterdagochtend vroeg de herkansing rijden.

Schrikken voor De Laat

De Nederlandse mannen deden het op de 1.500 meter ook goed. Want naast Van 't Wout, die met een ingetapete enkel rijdt, schaatsten ook Friso Emons en Itzhak de Laat naar de halve finales. Voor De Laat was het even schrikken, want hij werd onderuit gegleden. Aan de val kon hij niets doen, oordeelde de jury, en dus mocht hij alsnog door.