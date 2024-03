Tien Nederlandse bedrijven betrokken bij bouw en ontwikkeling onderzeeërs

"Ik hoop dat het klopt en dat het ook lukt om ze binnen tien jaar te leveren", zegt Frederik Mertens, strategisch analist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. "Ik ben blij dat er gekozen is voor een boot die volgens de marine goed is. Maar laten we er alsjeblieft ook voor zorgen dat die boten snel komen, want we hebben ze keihard nodig."

Walrusklasse

Of de boten er ook echt binnen tien jaar zullen zijn is overigens nog de vraag. Van der Maat zegt dat de eerste twee "tussen 2034 en 2037" geleverd zullen worden.

Tot die tijd zullen de huidige onderzeeërs van de Walrusklasse moeten doorvaren. Om dit veilig te doen worden twee van de vier uit vaart genomen. De onderdelen daarvan zullen gebruikt worden voor het onderhoud van de andere twee.