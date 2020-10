Koploper Leipzig moeizaam langs Hertha, ook zeges voor Bayern en Dortmund

In de Bundesliga heeft de topdrie geen fout gemaakt. Koploper Leipzig knokte zich langs Hertha BSC, Bayern walste over Eintracht Frankfurt heen en Borussia Dortmund won de Revierderby tegen Schalke 04.

Met Justin Kluivert in de basis had Leipzig het lastig tegen Hertha en kwam al vroeg op achterstand via een treffer van Jhon Córdoba.

Hertha raakte die voorsprong echter snel weer kwijt. De defensie van de Berlijners verdedigde niet goed uit bij een vrije trap, waardoor Dayot Upamecano de gelijkmaker binnenschoot.

Kort na rust werd de koploper in het zadel geholpen door Deyovaisio Zeefuik. De verdediger, die net was ingevallen, kreeg in vier minuten tijd twee keer geel en kon inrukken.

Marcel Sabitzer bezorgde Leipzig een kwartier voor tijd de zege vanaf de strafschopstip: 2-1.

Bayern München

Bij Bayern München was Robert Lewandowski weer de grote man. In de Allianz Arena had de Pool met drie doelpunten binnen het uur een groot aandeel in de 5-0 zege op Eintracht Frankfurt.

Lewandowski heeft nu tien competitiedoelpunten gemaakt in vijf wedstrijden.

Leroy Sané maakte met een prachtige krul in de verre hoek de 4-0, waarna Jamal Musiala voor de eindstand zorgde.