Na gestolen schilderijen ook barometer terug in Medemblik

Medemblik heeft zijn gestolen barometer weer terug. Het instrument werd samen met zes schilderijen en een kroonluchter gestolen bij een kunstroof in het oude stadhuis van de West-Friese plaats.

De schilderijen doken in oktober vorig jaar al op. Een onbekende bracht ze naar kunstdetective Arthur Brand. De barometer blijkt eind vorige week naar de recherche in Amsterdam te zijn gebracht, schrijft NH. Van de geroofde objecten is dus alleen de kroonluchter nog spoorloos.

De barometer ligt nu opgeslagen "op een veilige plaats" in Medemblik, aldus de gemeente. Wethouder Jeroen Broeders is verheugd: "Dit moet wel een hele mooie lente worden voor het erfgoed in Medemblik."

De stad wil de kunstcollectie een nieuwe, extra beveiligde plek geven. Voor de barometer wordt onderzocht of deze terug kan naar het dorp Twisk.

De barometer werd in de jaren 30 van de vorige eeuw geschonken aan het dorp. Door gemeentelijke fusies kwam het weerstation uiteindelijk in het voormalig stadhuis in Medemblik terecht. Het dorp wilde de barometer al langer terug hebben.

Arrestatie

Afgelopen november werd een 37-jarige vrouw gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de kunstroof. Sindsdien zijn er geen andere arrestaties meer verricht.