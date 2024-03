Oppositieleider Senegal vrij uit gevangenis, week voor verkiezingen

In Senegal zijn twee belangrijke oppositieleden vrijgelaten uit de gevangenis. Het zijn oppositieleider Ousmane Sonko en zijn presidentskandidaat Bassirou Diomaye Faye. Beiden werden vannacht buiten de gevangenis opgewacht door een menigte aanhangers.

Volgende week zijn er presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse land. Sonko wordt gezien als de belangrijkste tegenstander van de regeringspartij van afzwaaiend president Macky Sall, die zich na twee termijnen niet meer kandidaat kan stellen.

De vrijlatingen van de oppositieleden volgen op een onlangs door het parlement aangenomen amnestiewet. Dankzij die wet komen honderden mensen vrij die tussen februari 2021 en februari 2024 zijn opgepakt vanwege zaken "die verband houden met demonstraties of met politieke motieven".

Dodelijke protesten

Sonko werd vorig jaar zomer na een lange juridische strijd vrijgesproken van verkrachting, maar wel veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor "het corrumperen van de jeugd". Hij had volgens de rechter zijn machtspositie gebruikt om seks te hebben met iemand onder de 21 jaar.

Volgens Sonko was de veroordeling politiek gemotiveerd. Na de uitspraak braken er dodelijke protesten uit in het normaliter stabiele land. Meer dan twintig supporters van Sonko's partij kwamen volgens Amnesty International om het leven bij confrontaties met de politie.

Als reactie hierop werd de partij ontbonden. Sonko werd beschuldigd van het beramen van een opstand, omdat hij had opgeroepen tot protest. Begin dit jaar werd hij door de kiescommissie uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen.

Sonko en andere ex-leden van de opgeheven oppositiepartij schoven Faye toen naar voren als presidentskandidaat. Die zat vast op verdenking van smaad en minachting van de rechtbank nadat hij op sociale media kritiek had op het proces tegen Sonko, maar hij werd niet uitgesloten van de verkiezingen omdat hij nog niet was veroordeeld.

Een zorg voor zijn politieke tegenstanders, want Sonko geniet brede steun onder jongeren in Senegal. Zij zien weinig economische kansen in hun land. Sonko werd al eens derde bij de presidentsverkiezingen.

Verkiezingen maand uitgesteld

De presidentsverkiezingen hadden eigenlijk op 25 februari plaats moeten vinden, maar president Sall besloot een aantal weken eerder per decreet om de presidentsverkiezingen uit te stellen. Dat had volgens hem te maken met de commotie die was ontstaan over het uitsluiten van een andere kandidaat. Volgens de oppositie en andere critici gebruikte Sall dit echter als excuus om langer aan de macht te blijven.

Een aantal weken na het uitstel oordeelde de Constitutionele Raad, een rechterlijke instantie die verkiezingen controleert, dat dit ongrondwettelijk was. De verkiezingen moesten zo snel mogelijk plaatsvinden, was het oordeel. Dat wordt dus volgende week, op 24 maart.