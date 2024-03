Verschillende Afrikaanse landen geraakt door langdurige internetuitval

Een groot deel van Afrika, van Gambia tot Zuid-Afrika, is sinds gisteravond getroffen door een internetstoring. Maar liefst vijf verschillende onderzeese kabelsystemen aan de westkust functioneren niet goed volgens MTN Group, een van de grootste netwerkproviders in Afrika. De oorzaak van de internetstoring bij de onderzeese kabels is onduidelijk.

In Liberia en Zuid-Afrika is het grootste deel van de storing inmiddels hersteld, maar sommige landen in westelijk Afrika, zoals Burkina Faso, Nigeria en Ivoorkust, zijn voor een groot deel nog steeds offline.

Volgens Cloudfarenet en NetBlocks, sites die internetstoringen documenteren, functioneren de internetverbindingen in Ivoorkust slechts met 3 procent van hun normale snelheid. Op veel plekken was internetverkeer überhaupt niet mogelijk.

Door de storing kunnen mensen niet meer betalen via internationale banken, die veel gebruikt worden in Afrika. Ook kan er niet meer internationaal gebeld worden.

Aardverschuiving

Soms kunnen onderzeese kabels worden doorgesneden, zelfs door puin, zegt een gepensioneerde expert tegen de Britse omroep BBC. "Je kunt ook onderzeese aardverschuivingen hebben - delen van de zeebodem kunnen instabiel worden, waardoor enorme hoeveelheden modder een kloof of ravijn instorten."

Als er een storing is in één land met een fysieke oorzaak, kunnen meer storingen ontstaan, volgens NetBlocks. Dat komt doordat andere netwerken de weggevallen capaciteit proberen op te vangen en daardoor overbelast raken.