Vanwege personeelstekort moeten veroordeelden celstraf later uitzitten

Mensen die een straf tot maximaal twee maanden hebben openstaan, moeten voorlopig hun straf op een later moment uitzitten. En gedetineerden worden soms al op vrijdag naar huis gestuurd als ze in het weekend op vrije voeten zouden komen.

Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming neemt deze "acute en tijdelijke" maatregelen vanwege het tekort aan bewaarders.

Elektronisch toezicht

Daarnaast gaat hij ook dingen nader uitwerken: zo wil hij in specifieke gevallen elektronisch toezicht via een enkelband aan het eind van de detentie mogelijk maken. Ook wil hij meer gedetineerden een deel van hun straf laten ondergaan op BBA's, dat zijn afdelingen waar gevangenen worden geplaatst die in aanmerking komen voor re-integratieverlof.

Weerwind is ook van plan vervangende hechtenis vaker te voorkomen door de uitvoering van taakstraffen te verbeteren. Ook moeten er meer mensen vanuit detentie worden doorgeplaatst naar 'forensische zorg'.

Eerder waren er al andere maatregelen genomen. Zo worden 'zelfmelders' voorlopig niet opgesloten. Het gaat dan om mensen die zich na een veroordeling bij een gevangenis melden.

Ook politiecellen vol

Volgens Weerwind zijn op dit moment 330 gevangeniscellen niet te gebruiken, omdat er niet genoeg personeel is om die te bemannen. En arrestanten kunnen door het tekort niet goed worden 'doorgeplaatst', waardoor ook politiecellen vol zijn.

De minister noemt de nu aangekondigde maatregelen "pijnlijk en lastig maar noodzakelijk". Hij wijst erop dat de combinatie van volle gevangenissen en te weinig personeel niet veilig is voor medewerkers én gedetineerden. "En het mag niet zo zijn dat de criminaliteit onbestraft blijft of dat de politie je op heterdaad arresteert en vervolgens niet kwijt kan omdat de politiecellen helemaal vol zitten." Volgens hem is alles erop gericht dat de "zware gevallen" kunnen worden opgesloten.

De maatregelen gelden voorlopig en Weerwind hoopt ze zo snel mogelijk te kunnen beëindigen. Hij is bezig nieuw personeel te werven en op termijn hoopt hij ook de inzet van medewerkers te verminderen door 'robotisering'.