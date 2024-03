EU opent kantoor in Groenland in jacht op broodnodige aardmetalen

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen opent vandaag in Groenland een kantoor van de Europese Unie. De EU hoopt zo te profiteren van de grote hoeveelheid aardmetalen in de bodem van het land. Die metalen zijn van cruciaal belang voor de groene energietransitie van de EU.

In EU-lidstaten zijn er weinig grondstoffen te vinden en ook moeilijk uit de grond te halen. Groenland, een autonoom gebied binnen het Deense koninkrijk, is wel rijk aan mineralen en aardmetalen die de EU nodig heeft en daarom van groot belang voor Brussel. Volgens de Groenlandse regering heeft het eiland 25 van de 34 gezochte mineralen in de grond.

Groenland heeft niet de capaciteit en de infrastructuur om de grondstoffen zelf te delven. Om die reden sloot de Europese Commissie in november vorig jaar een partnerschap met Groenland voor de winning van de aardmetalen. Doordat het ijs op Groenland steeds meer smelt komen de aardmetalen en mineralen bloot te liggen en zijn ze steeds makkelijker te winnen.

Concurrentie

Brussel is niet de eerste partij die in Groenland wil investeren. China, Rusland en de Verenigde Staten zijn al veel langer bezig hun invloed in de regio te vergroten. De Amerikanen hebben een vliegbasis in het noorden en een consulaat. In 2019 probeerde toenmalig president Trump om het enorme eiland te kopen van Denemarken.

Ook China en Rusland bereiden hun activiteiten in het Noordpoolgebied steeds verder uit. Groenland kan rekenen op veel belangstelling van Chinese staatsbedrijven die willen investeren in onder meer mijnbouw en poolonderzoek.

Omdat de VS meekijkt over de schouder van Denemarken, dat nog altijd het laatste woord heeft over de Groenlandse buitenlandse politiek en defensiezaken, is er nog weinig van de Chinese plannen terechtgekomen.

Spanningen Groenland en Denemarken

Het bezoek van Von der Leyen komt op een moment dat de relatie tussen Groenland en Denemarken gespannen is. De roep om onafhankelijkheid groeit op het eiland, met name onder jongeren. Vorig jaar presenteerde de Groenlandse regering een eerste ontwerpgrondwet.

Eerder deze maand klaagde een groep vrouwen uit Groenland Denemarken aan voor het ongewild plaatsen van anticonceptie in de jaren 60 en 70. De Deense regering wilde zo de bevolkingsgroei in Groenland terugdringen, omdat het inwoneraantal te snel zou groeien.

Groenland telt slechts 56.000 inwoners, die vooral langs de kust wonen. Het overgrote deel van het land is bedekt met een dikke laag sneeuw en ijs.