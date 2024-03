Separatistenleider Puigdemont overweegt terugkeer naar Spanje door amnestiewet

Spanje-correspondent Miral de Bruijne:

"Het is niet geheel onverwacht dat Puigdemont juist nu met dit nieuws naar buitenkomt. Er gaan al langer verhalen dat hij het zat is in België en terug wil naar Spanje. Daarnaast wordt er sinds november al gesproken over een eventuele amnestiewet. Hij heeft dus de tijd gehad om zich op dit moment voor te bereiden. De vervroegde Catalaanse parlementsverkiezingen zouden het laatste zetje kunnen zijn geweest voor zijn besluit.

Aan de andere kant is er nog veel onzeker. Als de amnestiewet inderdaad in mei ingaat, wordt er nog per geval bekeken of mensen ook onder de wet vallen. Ook dat kan veel tijd in beslag nemen, al is de advocaat van Puigdemont ervan overtuigd dat de politicus zeker onder de wet zou vallen ondanks de terrorismezaak waarin hij wordt onderzocht."