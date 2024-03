Utrechtse studentes mikpunt van seksisme in 'grietenpresentatie' door corps

Het is niet voor het eerst dat de studentenvereniging in opspraak raakt. Nog geen jaar geleden was er bij het USC ook sprake van wangedrag. Op sociale media en in appgroepen werden beelden gedeeld van studenten die ringen gooiden om een fles in het achterwerk van een stripper. De rector van het USC zei destijds het gedrag "ten zeerste" af te keuren.

Het bestuur van UVSV/NVVSU vindt dit geen incident. "Het is het zoveelste geval waaruit blijkt dat op een aantal studentenverenigingen seksisme en machocultuur nog steeds de norm is. We kunnen niet meer spreken van een incident, er is sprake een patroon. Dit onacceptabele gedrag moet stoppen", aldus voorzitter Marielotte Riedstra.

Lange lijst incidenten

Dat patroon is overigens niet alleen in Utrecht te zien. De lijst met incidenten bij studentencorpsen in het hele land is lang. Zo lekte in 2016 de zogenoemde 'bangalijst' van het Groningse Vindicat uit. Daar stonden 23 vrouwen met hun gegevens op. In 2021 gebeurde dat nog een keer, toen stonden er zo'n 100 vrouwelijke studenten op.

Ook het studentencorps in Amsterdam (ASC) komt regelmatig in opspraak. In 2022 ontstond er ophef vanwege seksistische uitlatingen van een aantal mannelijke leden. Zo werden bij een diner vrouwen "hoer" en "sperma-emmers" genoemd.

Bij studentenverenigingen is er niet alleen structureel sprake van seksisme, maar ook ander grensoverschrijdend gedrag. In 2023 kwam naar buiten dat er bij het ASC ook al jarenlang sprake is van een cultuur van geweld. Met name tegen nieuwe leden, die gedurende een periode bij alle mannelijke disputen meer of minder hardhandig werden onthaald.

Om het structurele wangedrag aan te pakken ondertekenden in 2021 bijna zestig Utrechtse studentenverenigingen een intentieverklaring waarin zij zich uitspraken tegen grensoverschrijdend gedrag. De verklaring werd opgesteld door studentenunie Vidius en ook door het USC ondertekend.