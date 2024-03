Vier baby's dood door kinkhoest, gezondheidsdiensten waarschuwen voor lage vaccinatiegraad

Bij het RIVM zijn de afgelopen zes weken vier meldingen binnengekomen van baby's die zijn overleden aan kinkhoest.

Gemiddeld overlijden er één tot twee baby's per jaar aan kinkhoest. In 1963 overleden er voor het laatst meer dan vier baby's aan kinkhoest. Toen waren het er zes.

Het aantal meldingen van kinderen met kinkhoest stijgt al langer. Het RIVM zegt dat het de afgelopen weken ongeveer 200 à 300 meldingen per week krijgt.

Volgens het RIVM is de stijging in het hele land zichtbaar. Eerder was de stijging alleen te zien in de bible belt, waar veel ongevaccineerden wonen. Ongeveer 85 procent van de baby's was niet voldoende beschermd tegen kinkhoest omdat de baby en/of de moeder niet gevaccineerd was. Vaccinatie van zwangeren en pasgeboren baby's is volgens het RIVM de belangrijkste manier om kinkhoest te voorkomen.

Waarschuwing

Verschillende gezondheidsdiensten, waaronder het RIVM en de GGD, waarschuwen voor de gevolgen van kinkhoest. Omdat de groepsimmuniteit afneemt doordat ouders hun kinderen niet meer volledig laten inenten, neemt het risico op uitbraken toe. Er wordt opgeroepen om maatregelen te nemen en er wordt aan ouders geadviseerd om om hun kinderen te beschermen tegen deze voorkombare ziekten.