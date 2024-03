Ondernemer ontkent slaan van wethouder: 'Vriendschappelijke schouderklop'

Een Haagse ondernemer ontkent dat hij gisteravond tijdens een gemeenteraadsvergadering een klap heeft uitgedeeld aan wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren). Het ging om een "vriendschappelijke schouderklop", verklaart hij tegenover Omroep West. Hij zegt dat er geen sprake was van enige vorm van geweld.

De wethouder was gisteren naar eigen zeggen van slag tijdens het debat over het beleid rond strandhuisjes in Kijkduin en Scheveningen. Een boze uitbater van de strandhuisjes zou hem tijdens een schorsing een klap hebben verkocht. Dat gebeurde buiten het zicht van de camera's. Duidelijk is dat de man daarna het stadhuis uit is gezet.

Op zoek naar camerabeelden

"Ik vind het ontzettend vervelend dat mijn handdruk met vriendschappelijke schouderklop aan wethouder Barker heel anders is ervaren door de wethouder", zegt de ondernemer tegen de regionale omroep. "Ik had dat niet moeten doen. De raad ging weer bijna verder en ik wilde hem een prettige wedstrijd wensen."

De ondernemer heeft naar eigen zeggen geprobeerd het 'misverstand' uit de wereld te helpen. "We hebben meteen aan de bode gevraagd of er camerabeelden zijn, zodat onafhankelijke personen dit moment feitelijk kunnen terugzien."

Excuses

De ondernemer wil excuses maken aan de wethouder. "Ik hoop dat hij mijn excuses aanvaardt en achteraf begrijpt wat mijn oprechte intentie was."

De gemeente en de wethouder weten nog niet of er aangifte wordt gedaan tegen de ondernemer. "We wachten eerst het interne onderzoek af. Daar komt een advies uit en dan bepalen we de vervolgstappen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Over de verklaring van de ondernemer zegt de gemeente: "Hoe iemand het ook wil duiden, je blijft met je handen van een ander af."