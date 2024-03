In Amsterdam geboren talent Huijsen geselecteerd voor Jong Spanje

Dean Huijsen is geselecteerd voor Jong Spanje, dat de komende interlandperiode EK-kwalificatiewedstrijden afwerkt tegen Slowakije en België. De 18-jarige centrumverdediger, die in Amsterdam geboren is, heeft sinds vorige maand ook de Spaanse nationaliteit en lijkt die nu op voetbalgebied de voorkeur te geven.

Huijsen, die bij de Italiaanse topclub Juventus onder contract staat maar sinds januari op huurbasis voor AS Roma uitkomt, verhuisde op zijn vijfde naar het Spaanse Marbella en kwam in 2015 in de jeugdopleiding van Málaga terecht. In 2021 verkaste hij naar Turijn.

Achttien keer in het oranje

De verdediger speelde in totaal achttien wedstrijden in het oranje, bij de vertegenwoordigende ploegen onder 17, 18 en 19. Vorig jaar oktober speelde hij met Nederland onder 19 nog oefeninterlands tegen Australië en België.

Het lijkt niet waarschijnlijk, maar Huijsen zou alsnog voor Nederland kunnen kiezen. Voetballers tot 21 jaar mogen drie officiële interlands spelen voor een land en vervolgens nog voor een ander nationaal elftal kiezen.