Geen jasje en dasje, maar steeds meer sneakers en jeans op kantoor

Een jasje of mantelpak en nette schoenen aan naar kantoor is steeds ongebruikelijker, blijkt uit een rondgang van de NOS. De kleding op het werk is sinds corona minder formeel geworden.

Op plekken waar het voor de pandemie nog minder gangbaar was om met een spijkerbroek naar kantoor te komen, is dat nu wel het geval. Bijvoorbeeld bij banken en consultancybureaus. "Sinds de pandemie en de opkomst van het thuiswerken zien we zeker een verandering naar minder formele kleding", zegt een woordvoerder van consultant KPMG. "De gemiddelde leeftijd bij ons op kantoor is 34 jaar en daardoor zie je dat de kantoorkleding zich ook aanpast aan de trends in de maatschappij."

Hoody

Ook in het bankwezen worden de informele regels voor kleding een stuk soepeler. Medewerkers kiezen zelf wat ze dragen. "In de praktijk zal je zien dat bepaalde teams voornamelijk casual zijn gekleed en dat in andere groepen een pak meer gebruikelijk is", legt een woordvoerder van ING uit. Bij Rabobank zien ze dat ook: "Als je een uurtje bij onze koffiebar staat, zie je medewerkers passeren in hoody, in pak gecombineerd met sneakers, met en zonder stropdas, jeans, noem maar op."

Midden in de coronacrisis werkte ruim de helft van de werknemers het grootste deel van de week thuis. Afgelopen jaar werkte nog steeds ongeveer de helft regelmatig thuis, maar het aandeel dat dat minder dagen in de week doet groeit, blijkt uit cijfers van het CBS. En op kantoordagen blijft de formele kleding dus vaker in de kast hangen.