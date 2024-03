Real Madrid-City en Arsenal-Bayern in kwartfinales Champions League

In de laatste UEFA-loting met de klassieke balletjes - vanaf volgend seizoen gebeurt het digitaal - werd ook doorgeloot voor de halve finales.

De winnaars van Arsenal-Bayern en Real-City komen elkaar daarin tegen. De andere halve finale zal dus tussen PSG of Barcelona en Atlético of Dortmund gaan.

De eerste wedstrijden in de kwartfinales zijn op 9 en 10 april, waarna de returns volgen op 16 en 17 april. De finale in Londen staat voor 1 juni op de rol.

Italiaans onderonsje in Europa League

Ook in het tweede Europese clubtoernooi is geloot voor de kwartfinales. In de Europa League springt het Italiaanse onderonsje tussen AC Milan en AS Roma in het oog.

Atalanta, de derde ploeg uit de Serie A, moet het opnemen tegen Liverpool en begint met een uitduel. Bayer Leverkusen, de koploper in de Bundesliga, treft West Ham United en Benfica lootte Olympique Marseille.

De wedstrijden zijn op de donderdag 11 en 18 april.