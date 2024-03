Wijnaldum definitief terug bij Oranje, Timber krijgt eerste oproep Koeman

Bondscoach Ronald Koeman heeft Georginio Wijnaldum en Quinten Timber opgenomen in de definitieve selectie voor de komende oefenwedstrijden tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart).

Wijnaldum is 90-voudig international en speelde vorig jaar juni voor het laatst in Oranje, toen Nederland met Italië streed om de derde plek in de Nations League Finals. Daarna verkaste de middenvelder naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië en raakte hij uit beeld. Hij is de enige speler in de huidige Oranjeselectie die buiten Europa speelt.

Voor Feyenoord-middenvelder Timber is het zijn debuut in de selectie van het Nederlands elftal. Keeper Marco Bizot, die een goed seizoen doormaakt bij Stade Brest, keert net als Wijnaldum terug bij Oranje, waarvoor de komende oefenduels in Amsterdam en Frankfurt als aftrap dienen richting het EK van komende zomer.

Afvallers

Koeman had dertig spelers opgenomen in zijn voorselectie, maar bracht de uiteindelijke groep terug tot 26 namen. Nick Olij, Micky van de Ven, Joshua Zirkzee en Frenkie de Jong ontbreken.

Voor Van de Ven, Zirkzee en De Jong is dat geen grote verrassing; zij zijn geblesseerd.