Van der Wal: kan geen stikstof bij, dus verhogen maximumsnelheid gaat niet

De maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen blijft overdag 100 kilometer per uur, zegt demissionair stikstofminister Van der Wal. De maatregel die vier jaar geleden werd ingevoerd om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen, zou nauwelijks helpen. Maar volgens Van der Wal kunnen we voorlopig nog niet zonder. "Het bad is zo vol dat er geen druppel meer bij kan."

De maatregel om maximumsnelheid omlaag te brengen van 130 naar 100 kilometer per uur, werd in 2020 ingevoerd. Het was een van de spoedmaatregelen die noodzakelijk waren om huizen te kunnen bouwen en infrastructuurprojecten te kunnen uitvoeren, zegt Van der Wal.

'0,2 procent minder'

Hoogleraar en stikstofexpert Wim de Vries van de Wageningen Universiteit zei gisteren in het AD dat de maatregel de stikstofdepositie "op papier" maar met 0,2 procent omlaag brengt. "Mits iedereen exact 100 zou rijden. Maar ja, niet iedereen houdt zich eraan. Dus laten we 0,1 procent in uitstoot omlaag zijn gegaan. De natuur help je er dus niet of nauwelijks mee."

Maar ook al gaat het om een een druppel op een gloeiende plaat, wat Van der Wal betreft "kunnen we ons de luxe niet veroorloven" om weer harder te gaan rijden. Elk klein beetje stikstofdepositie erbij, kan er volgens haar toe leiden dat het bad overstroomt. "Dat laat zien hoe bizar de situatie is, dat het stikstofbad zo vol zit dat zelfs dat kleine druppeltje er niet meer bij kan."