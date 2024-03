Vanavond op tv: Verkiezingen Rusland • Vier baby's dood door kinkhoest • Oplopende emoties in Velsen • Nepversie Ozempic maakt slachtoffers

Hoog oplopende emoties in Velsen

Bedreigingen en intimidaties aan het adres van politici nemen in heel Nederland flink toe. Tien jaar geleden had 23 procent van de politici binnen provincies, gemeenten en waterschappen te maken met agressie of geweld. In 2022 was dat 49 procent. De gemeente Velsen is er nu helemaal klaar mee en kwam met een unieke oproep.