Ajax vestigt nieuw eredivisierecord met monsterzege bij VVV: 0-13

Lassina Traoré viert zijn treffer - ProShots

Precies 10 jaar na de 10-0 overwinning van PSV op Feyenoord heeft Ajax een historisch grote zege op VVV-Venlo geboekt. De Amsterdammers versloegen een hulpeloos VVV met 0-13. Het vorige eredivisierecord dateerde van 19 mei 1972 (Ajax-Vitesse 12-1). Vooraf zei VVV-trainer Hans de Koning dat hij er "zolang mogelijk een wedstrijd van wilde maken". Dat kon hij snel vergeten. Vanaf het begin was duidelijk dat Ajax geen kind had aan VVV. Antony bezorgde de Duitse rechtsback Lukas Schmitz het ene na het andere pijnlijke moment en centraal voorin had VVV geen enkele vat op de ijzersterke spits Lassina Traoré, die bij acht doelpunten direct betrokken was. Doelpunt na doelpunt De historische doelpuntenreeks begon in de 12de minuut. Na een voorzet van Antony kopte Nicolás Tagliafico terug, kopte Lassina Traoré richting doel en tikte Jurgen Ekkelenkamp binnen. Daarna ging het hard.

Antony en Lassina Traoré - Pro Shots

Traoré kopte raak op aangeven van Antony, Traoré scoorde weer op aangeven van Tagliafico en op slag van rust kreeg Dusan Tadic alle tijd om de ruststand op 0-4 te bepalen. Huntelaar maakt tien vol Door een rode kaart voor Chris Kum, na te hoog inkomen op Antony, werd de opgave voor VVV na rust nog moeilijker. Uit de rebound van een door VVV-doelman Delano van Crooy gekeerd schot van Antony maakte Traoré zijn derde goal en Antony maakte na een blunder van VVV-verdediger Arjan Swinkels de 0-6. De volgende goals kwamen van Ekkelenkamp, Daley Blind, weer Traoré en nummer tien kwam vanaf de strafschopstip van invaller Klaas-Jan Huntelaar. Huntelaar voegde twee minuten later een tweede goal toe en een andere invaller, Lisandro Martínez, zorgde in de 76ste minuut voor het record. De grootste overwinning ooit in de eredivisie was met deze 0-12 stand binnen. Daarna was het wachten op een nieuw record. Nog nooit maakte een eredivisieclub meer dan 12 doelpunten in een duel. Dat record sneuvelde in de 87ste minuut. Het was de vijfde goal van man van de wedstrijd Traoré: 0-13. Kijk hieronder naar de reacties van Erik ten Hag en Lassina Traoré.