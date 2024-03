ACM pleit opnieuw voor verbod telefonische verkoop energiecontract

Telefonisch producten of diensten verkopen is niet strafbaar, misleiding is dat wel. De ACM heeft het afgelopen jaar meerdere boetes uitgedeeld aan tussenpersonen en leveranciers, maar misleiding bewijzen is lastig. Ook het aanpakken van tussenpersonen die energiecontracten verkopen is moeilijk, zegt Van Houten. "Je kan zo iemand vandaag aanpakken, maar dan komen ze morgen met een ander."

De toezichthouder wil al langer een verbod op telemarketing. Ook de Tweede Kamer wil dat.

Tot het zover is, is het belangrijk om consumenten goed voor te lichten, zegt de ACM. "Een energiecontract is een complex product waar langlopende verplichtingen aan vastzitten. Een hypotheek sluit je ook niet af als je staat te koken. Daar zijn strenge verkoopnormen voor. We pleiten ook bij energiecontracten voor een wervingsstop."

Ook demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken heeft gezegd aan de slag te gaan met dit probleem. Zo is ze aan het pleiten voor een Europees verbod.