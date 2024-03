In Bosschenhoofd bij Roosendaal is een drugslab ontdekt waar MDMA werd gemaakt. Het lab zat in een loods achter een woning in het dorp.

Naast een grote hoeveelheid harddrugs werd door de politie ook chemisch afval gevonden. Er stonden containers waarin duizenden liters afval zat.

In het drugslab was een 39-jarige man aanwezig. Hij is aangehouden als verdachte. Ook in Roosendaal werd een man (40) opgepakt in verband met de vondst.

De politie vond het drugslab na onderzoek van de recherche.