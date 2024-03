26 jaar cel voor neef Taghi, mede voor rol bij moord op advocaat Wiersum

De rechtbank in Amsterdam heeft Anouar T. veroordeeld tot 26 jaar cel, mede vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. T. is de neef van Ridouan Taghi. Tegen hem was 26 jaar en 8 maanden geëist. Acht medeverdachten kregen ook een gevangenisstraf.

Anouar T. is volgens de rechter de leider van een groep die de moord op de advocaat heeft voorbereid door auto's te stelen die door de schutters zijn gebruikt. Ook stelde T. de auto beschikbaar waarmee Wiersum in de gaten werd gehouden en had hij nauw contact met de verkenner zelf. Door deze voorverkenningen wisten de uitvoerders waar ze moesten zijn op de dag van de moord en dus is T. medeplichtig, oordeelde de rechtbank.

Meer dan vier jaar geleden pakte de politie de nu 30-jarige Anouar T. op. Hij werd verdacht van autodiefstal en werd daarom al een tijd afgeluisterd. Toen hij in een telefoongesprek zei hij dat hij vermoedelijk werd gezocht voor de moord op Wiersum, werd hij ook hiervoor gearresteerd.

De acht overige verdachten kregen tussen de 208 dagen en zeven jaar cel opgelegd. De rechtbank acht hen verantwoordelijk voor onder meer de diefstallen en heling van auto's en een zware mishandeling. De 28-jarige Krystian M., ook verdachte in het proces rond de moord op journalist Peter R. de Vries, werd veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Hij was een van daders van een zware mishandeling in oktober 2019, waarbij een man met hamers en een honkbalknuppel in elkaar werd geslagen.

Garagebox met gestolen auto's

De politie ontdekte in augustus 2019, een maand voor de moord op Derk Wiersum dat een door Anouar T. gehuurde garagebox in Utrecht werd gebruikt voor het stallen van gestolen auto's. Een van die wagens werd later gebruikt door de twee uitvoerders van de moord op Wiersum. Beide uitvoerders werden begin vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel.

Een andere neef van Taghi, Jaouad F., zou de moord op de advocaat en de autodiefstallen vanuit Marokko hebben aangestuurd. Hij zit momenteel vast in het Noord-Afrikaanse land.

Ridouan Taghi zelf werd vorige maand samen met Saïd R. en Mario R. veroordeeld voor levenslang in het Marengo-proces. Deze week maakte de advocaat van Taghi bekend dat hij in hoger beroep zal gaan. De zaak gaat over zes moorden, gepleegd tussen 2015 en 2017, vier pogingen tot moord en voorbereidingen voor nog meer liquidaties. Taghi zelf stond vandaag niet terecht.

Veel impact

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was als advocaat betrokken bij de grote liquidatiezaak Marengo, waarin hij kroongetuige Nabil B. bijstond.

De moord op Wiersum had veel impact. Tientallen mensen moesten na de moord worden beveiligd en sommige advocaten vroegen zich af of het nog wel verantwoord was om een kroongetuige als Nabil B. bij te staan. Een jaar voor de moord op Wiersum was ook al de broer van de kroongetuige vermoord. Volgens de rechtbank kunnen deze moorden niet los van elkaar worden gezien.