Zeldzame uitschakeling teamsprinters, Lavreysen kampt met voedselvergigtiging

De Nederlandse teamsprinters zijn bij de Nations Cup-wedstrijden in Hong Kong verrassend uitgeschakeld in de kwalificatie. Jeffrey Hoogland, Daan Kool en Roy van den Berg moesten bij de eerste acht eindigen om de kwartfinales te halen, maar werden negende.

Een reden voor het magere optreden van Oranje is dat Harrie Lavreysen een dag na zijn 27ste verjaardag niet meedeed. De tweevoudig olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen laat aan de NOS weten dat hij een voedselvergiftiging heeft. Het is nog niet duidelijk of hij de rest van het toernooi ook niet in actie komt.

De uitschakeling van Nederland is verrassend, omdat de ploeg haast onverslaanbaar is op de teamsprint. Het team werd vijf keer wereldkampioen in de laatste zes jaar, veroverde in 2021 de olympische titel en in januari werden ze nog Europees kampioen in Apeldoorn.

Geen clash met Australië

In Hong Kong had de Nederlandse formatie gehoopt op een directe clash met concurrent Australië. Dat zou namelijk de eerste en meteen de laatste krachtmeting zijn met Australië voor de Olympische Spelen, maar die gaat er nu niet komen.

In de kwalificatie waren Hoogland, Kool en Van den Berg 0,196 seconde langzamer dan de nummer acht. Het verschil met de nummer één, Australië, was zelfs 1,214 seconde.

De vrouwen, met Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw, kwamen wel door de kwalificatie. Zij werden vierde.