Koeman verliest met Barcelona in vermakelijke Clásico van Real Madrid

In een zeer vermakelijke El Clásico heeft Ronald Koeman met FC Barcelona verloren van Real Madrid. In de Catalaanse hoofdstad had de thuisploeg kansen genoeg, maar was het Real Madrid dat met 3-1 won.

De wedstrijd in een leeg Camp Nou had niet lang nodig om los de komen. Na een mooie aanval opende Federico Valverde al na vijf minuten de score namens Real Madrid. Enkele minuten later was het alweer gelijk toen Ansu Fati raak schoot na een mooie actie van Jordi Alba. De 17-jarige aanvaller werd zo de jongste doelpuntenmaker ooit in een Clásico.

Ook na de spectaculaire openingsfase bleven beide topploegen opzoek naar doelpunten via grote kansen voor Lionel Messi en Karim Benzema. Na een half uur schreeuwde Barcelona om een penalty na een wilde tackle van Casemiro, maar de VAR zag er niets in.