FC Utrecht-icoon Van der Maarel gaat stoppen: 'Kan ei niet meer kwijt'

FC Utrecht-icoon Mark van der Maarel stopt na dit seizoen met voetballen. De 34-jarige verdediger heeft vrijdag zijn afscheid aangekondigd. "Ik denk dat het de juiste beslissing is." De back gaat nu een andere functie bij de club bekleden.

Voor de geboren Arnhemmer was FC Utrecht de enige club in zijn loopbaan. De rechtsachter maakte in 2009 zijn debuut in de Domstad en speelde in totaal 388 wedstrijden voor de Utrechters. Dit seizoen is hij geen basisspeler meer.

Dit jaar kwam Van der Maarel tot zeven optredens in de competitie en één in de beker. Zijn laatste wedstrijd was in de beker tegen Feyenoord, in december.