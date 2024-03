'Ramp op ramp dreigt in omsingeld Goma'

Van al die ellende merkt Ceelen in Goma zelf nog opvallend weinig. "Het leven in de stad gaat gewoon door", ziet ze. "Behalve dat er behoorlijk wat militaire voertuigen met grote geweren erop rijden merk je er eigenlijk weinig van."

"We hebben blijkbaar de bizarre gave om toch net te doen alsof er niks aan de hand is, terwijl dat over twee minuten anders kan zijn. Op 15 tot 20 kilometer van de stad wordt gevochten."

Ceelen vindt dat er meer internationale aandacht voor het conflict moet komen. De weinige aandacht die er de afgelopen tijd al was, lijkt nu volledig overschaduwd te zijn door de strijd in Oekraïne en Gaza.

"Er is echt een immense crisis waar we in het Westen heel weinig over horen. Er zijn al veel mensen bij betrokken en dat kan nog heel veel erger worden op korte termijn. Het is dus tijd dat we gaan doen wat mogelijk is."