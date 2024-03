Veroordeelde drugsbaas moet nog eens 14 jaar de cel in voor liquidatie

De veroordeelde drugsbaas Marcel D. uit Nieuwegein is in hoger beroep veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de liquidatie van een man in het criminele milieu. D. zit al een straf van 16 jaar uit voor het leiden van grootschalige cocaïnesmokkel.

Eerder concludeerde de rechtbank dat er niet genoeg bewijs was dat D. opdracht had gegeven voor de liquidatie van Wout Sabee. Die werd in 2016 in de tuin van zijn villa in De Meern doodgeschoten.

Omdat D. wel eerder werd veroordeeld voor drugshandel, splitste de advocaat-generaal (de officier van justitie bij een hoger beroep) de zaken op tijdens de behandeling van het hoger beroep. Er werd nu 16 jaar voor de drugszaken en 14 jaar cel voor de liquidatieverdenkingen geëist. Het gerechtshof in Arnhem ging daarin mee. D. moet nu in totaal 30 jaar celstraf uitzitten.

Volgens RTV Utrecht komt het bewijs tegen D. uit versleutelde berichten die via zogenoemde PGP-telefoons werden verstuurd.

Verklaringen bij politie

Nadat Wout Sabee een eerdere liquidatiepoging had overleefd, legde hij verklaringen af bij de politie. In die gesprekken noemde hij Marcel D. als waarschijnlijke opdrachtgever.

Sabee regelde drugstransporten voor de bende van D. en zou verantwoordelijk zijn gehouden voor het verdwijnen van een deel van een onderschept transport.