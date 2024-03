Onrust in PvdA over 'ongewenste' president Herzog, Timmermans verdedigt stap

Binnen de PvdA is onvrede ontstaan over de verklaring dat de Israëlische president Herzog ongewenst was bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam, afgelopen zondag.

Vorige week vrijdag kwam GroenLinks-PvdA-Kamerlid Piri namens de fractie met een verklaring dat het bezoek van de uitgenodigde Israëlische president Herzog de opening van het Holocaustmuseum overschaduwt. Vanwege de oorlog in Gaza werd zijn komst "ongewenst" genoemd en moest demissionair premier Rutte hem aanspreken op zijn verantwoordelijkheden voor de "gruwelijkheden in Gaza".

Voormalig directeur van de Joodse belangenorganisatie CIDI Ronny Naftaniel heeft afgelopen week daarom zijn lidmaatschap opgezegd. Een aantal partijprominenten, onder wie oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, oud-CIDI-directeur Hanna Luden en oud-wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht, roept het partijbestuur op in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, zowel binnen als buiten de partij.

Joodse geschiedenis

Verder moet het partijbestuur direct optreden tegen antisemitische uitspraken van eigen leden. En er moet een adviesorgaan komen met vertegenwoordigers van alle geloofsuitingen om raad te geven bij "gevoelige kwesties". "De PvdA heeft een lange en ook Joodse geschiedenis, waarbij de strijd tegen antisemitisme altijd ook existentieel is geweest voor de partij", staat in een motie van Roopram en anderen, die op het partijcongres in april wordt besproken.

In een toelichting zei Roopram in het NOS Radio 1 Journaal dat de strijd tegen antisemitisme "nooit gevolgd mag worden door 'maar'". Volgens haar was het van belang dat bij de opening van het Holocaustmuseum een vertegenwoordiger van de staat Israël aanwezig was. "Hij vertegenwoordigde ook de inwoners van Israël die misschien faliekant tegen het beleid van premier Netanyahu zijn."

Verdriet

Partijleider Timmermans zegt dat de verklaring bedoeld was "om te laten zien waar je staat", zo verdedigt hij het besluit van de partijtop. De partij had gewild dat de opening van het museum over de Nederlandse rol en de Nederlandse slachtoffers in de Holocaust zou gaan en niet over de komst van Herzog.

Hij zegt geraakt te zijn door het feit dat "wij mensen verdriet hebben gedaan". Timmermans: "Dat is het allerlaatste wat we hebben willen doen. Dat heeft me geraakt, dat wil ik niet."

Geen druk

Timmermans is bezig met gesprekken te voeren met Joodse partijgenoten. "We kijken hoe we de strijd tegen het antisemitisme het beste kunnen vormgeven."

Verder ontkent hij stellig dat de verklaring van Kamerlid Piri samenhing met het fusieproces tussen GroenLinks en PvdA en die er vooral is gekomen onder druk vanuit GroenLinks, waar meer aanhangers van de Palestijnse zaak zitten. "Dat heeft niets met GroenLinks of PvdA te maken", aldus Timmermans. Hij zegt dat in beide partijen gezocht wordt naar "de juiste balans", en dat je terwijl je strijdt tegen antisemitisme ook mag wijzen op zaken die door de Israëlische regering worden gedaan, maar die "het proces daar niet helpen".