Verdachte (20) aangehouden voor reeks autobranden in Zuidoost-Drenthe

De politie heeft een 20-jarige man uit Klazienaveen opgepakt in verband met de reeks autobranden in de regio Zuidoost-Drenthe. Ook vannacht gingen zeker vier auto's in vlammen op, schrijft RTV Drenthe.

De man werd vannacht aangehouden in zijn woonplaats na een "korte achtervolging", aldus de politie. "We troffen hem aan in de buurt van een brand, toen is hij ervandoor gegaan", aldus een woordvoerder tegen de regionale omroep.

De regio Zuidoost-Drenthe werd sinds begin dit jaar geteisterd door autobranden. Rond 02.20 uur vannacht rukte de brandweer uit voor een brandende auto in Nieuw-Amsterdam. Vrijwel tegelijkertijd was het raak in Erica, zo'n 5 kilometer verderop. Een half uur later stond een bestelbus in Klazienaveen in brand, gevolgd door een autobrand op een parkeerplaats in Emmen.

De politie heeft op de vier plekken onderzoek gedaan. De deels of volledig uitgebrande auto's zijn afgezet met politielint voor sporenonderzoek. Er is niemand aangehouden.

Eerder deze week

In de nacht van dinsdag op woensdag gingen drie auto's in vlammen op in Nieuw-Amsterdam, Erica en Erm.

Op de carpoolplaats aan de Boerdijk langs de A37 brandden dit jaar ook al vier auto's uit. In de regio van Nieuw-Amsterdam staat de teller inmiddels op elf autobranden dit jaar.

De politie onderzoekt of de verdachte verantwoordelijk is voor meerdere, al dan niet alle autobranden in de regio. De man zit vast, zijn auto is in beslag genomen.