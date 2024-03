Jumbo stopt als eerste supermarkt met aanbiedingen op vers vlees

Het besluit volgt onder meer op een campagne van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Die richtte de pijlen regelmatig op Jumbo. Vorige week was er nog harde kritiek richting de supermarktketen omdat het aantal vleesaanbiedingen in een jaar tijd was verdubbeld. "Bijna iedereen weet inmiddels dat minder vlees beter is voor het milieu, onze gezondheid en de dieren. Maar Jumbo werkt dit blijkbaar liever tegen", schreef Wakker Dier toen.

In een statement laat Wakker Dier nu weten blij te zijn met de beslissing van Jumbo. "De supermarkt laat zien dat plantaardige, gezonde voeding echt een topprioriteit is," zegt een woordvoerder. "We hebben grote bewondering voor de moed die Jumbo hiermee toont."

Volgens Wakker Dier is 40 procent van alle eiwitten die Nederlanders eten plantaardig. De organisatie wil dat percentage minimaal 50 procent is in 2025 en 60 procent in 2030.

Meer plantaardig voedsel

Eind vorig jaar concludeerde de Gezondheidsraad dat het eten van meer plantaardig voedsel beter is voor het milieu en ook gezonder is voor de meeste Nederlanders. Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de kans op ziektes en kan de milieu-impact van onze voedselconsumptie met 25 procent verlagen, zo concludeerde de onafhankelijke adviesraad.