Doden, gewonden en veel schade na tornado's in Amerikaanse staten

Bij tornado's in verschillende Amerikaanse staten in het Midden-Westen zijn zeker twee doden gevallen. Er raakten ook mensen gewond, al is nog niet precies duidelijk hoeveel. De schade door het natuurgeweld is op sommige plekken enorm.

De twee doden worden gemeld in de staat Ohio. De politie daar gaat ervan uit dat er nog meer dodelijke slachtoffers onder het puin vandaan gehaald zullen worden. Er worden ook verwoestingen gemeld in de staten Indiana en Kentucky. Uit Missouri en Illinois komen eveneens meldingen over tornado's, maar berichten over overlast zijn daar nog niet.

In het plaatsje Winchester in Indiana raakten onder meer een woonwagenpark, een warenhuis en een restaurant beschadigd. Er werden daar aanvankelijk ook doden gemeld, maar de politie trok dat bericht later in. Wel zijn er gewonden.