Velzeboer topfavoriet en Van 't Wouts enkelkussentje: de WK shorttrack gaan beginnen

"Dat was wel een mijlpaal", kijkt Poutsma terug op haar eerste gouden wereldbekermedaille op een individuele afstand. "Dat bereiken is één ding, maar het dan ook nog delen met Xandra... Ik weet nu al dat het een van de mooiere momenten van mijn sportcarrière gaat zijn."

Die gouden plak is ook hét bewijs dat Poutsma definitief is doorgebroken. "Voor mij was dit seizoen veel meer dan ik er van tevoren van had gehoopt. Eindelijk breek ik door op de 500 meter en het is ook het eerste seizoen waarin ik stabiel ben geweest in mijn resultaten."

Daardoor staat Poutsma nu ook anders aan de start van de WK dan een jaar geleden. "Toen had ik weinig verwachtingen en was brons op de 500 meter al winst. Ik had niet eens nagedacht over de finale halen. Nu zou ik wel teleurgesteld zijn als ik geen medaille zou halen."

Intimiderend

Dat het belangrijkste toernooi van het seizoen in eigen land is, zorgt voor enige druk bij Poutsma. "Ik vind het wel een beetje intimiderend, maar ik weet ook dat mijn familie en vrienden er zitten. Als ik daaraan denk, geeft het me heel veel energie."