Tegemoetkoming voor 22.500 mensen die in jeugdzorg geweld meemaakten

Een tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is toegekend aan zo'n 22.500 mensen. Bijna iedereen die zich heeft gemeld voor de vergoeding heeft in een jeugdzorginstelling gezeten, sommigen in een pleeggezin. Dat blijkt uit cijfers van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Mensen die tussen 1945 en 2019 bovenmatig geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, konden zich twee jaar lang melden. Het kan gaan om geweld door een begeleider, maar ook door jeugdigen onderling. Ieder slachtoffer heeft hetzelfde bedrag ontvangen: 5000 euro. Het geld is vooral bedoeld als erkenning voor het leed en niet om alle kosten van de opgelopen schade te compenseren. In totaal is er 111 miljoen euro uitgekeerd.

De tegemoetkoming is in het leven geroepen na het onderzoek van de commissie-De Winter over de jeugdzorg, van vijf jaar geleden. Daaruit bleek dat driekwart van de jongeren die waren terechtgekomen in jeugdzorg een vorm van geweld had meegemaakt.

De commissie concludeerde dat een gebrek aan toezicht van de overheid het mogelijk heeft gemaakt dat er zo veel geweld kon plaatsvinden. Het kabinet en de jeugdzorgbranche maakten excuses. De tegemoetkoming is een manier om het leed te erkennen.

Veel meer aanvragen

Op voorhand verwachtte het Schadefonds Geweldsmisdrijven - dat de regeling uitvoert - dat zo'n 2000 mensen zich zouden melden. Snel werd duidelijk dat het er meer zouden worden. In totaal hebben zo'n 27.500 mensen de tegemoetkoming aangevraagd.

Bijna alle ontvangers van de tegemoetkoming hebben in bijvoorbeeld de gesloten jeugdzorg, jeugd-ggz of een internaat gezeten. Sommigen verbleven in een pleeggezin en een enkeling zat in een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Bij slachtoffers is niet wettig bewezen, zoals in een rechtszaak, dat er sprake is geweest van geweld. Het schadefonds beoordeelde de informatie die iemand zelf aanleverde en keek bijvoorbeeld of die persoon onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg verbleef.