Bijenzwerm bij Alcaraz-Zverev legt tennis in Indian Wells twee uur stil

De bijen, die zich bij een camera verzamelden, werden uiteindelijk met een stofzuiger verwijderd. Na 1 uur en 48 minuten werd de wedstrijd hervat. De onderbreking deerde Alcaraz, de nummer twee van de wereld, niet. Hij plaatste zich overtuigend voor de halve finales.

"Dit was zonder twijfel de gekste wedstrijd die ik in mijn loopbaan heb gespeeld", zei de Spanjaard. "Aanvankelijk dacht ik dat het maar een paar bijen waren, maar toen ik naar de lucht keek, zag ik er duizenden. Het was bizar. Ik ga niet liegen: ik ben een beetje bang voor bijen."