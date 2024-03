Wekdienst 15/3: WK shorttrack in Rotterdam • Start Russische verkiezingen

Wat heb je gemist?

De vader van de jongen die in 2021 op een school in de Amerikaanse staat Michigan vier leerlingen om het leven bracht en zeven leerlingen verwondde, is schuldig aan dood door schuld. Een jury kwam tot die conclusie na sinds woensdag in beraad te zijn geweest. Zijn vrouw werd een maand eerder al schuldig bevonden.

