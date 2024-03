Ongeveer veertig bewoners tijdelijk huis uit na brand bij juwelier Almere

Een groep van ongeveer veertig bewoners heeft vannacht in Almere tijdelijk hun woning moeten verlaten nadat er brand was uitgebroken bij een onderliggende juwelier.

De brand werd rond 3.15 uur ontdekt en woedde in een juwelenzaak in de Bottelaarpassage in het centrum van de stad. Hoewel de brand leek mee te vallen, waren er volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland "meer handjes nodig" om te helpen met het evacueren van de bewoners, waardoor er werd opgeschaald. Er werd ook een hoogwerker opgeroepen, maar die bleek niet nodig.

Politiebureau

Een deel van de bewoners schuilde onder de luifel aan de overkant van de passage. Bewoners met kinderen werden tijdelijk opgevangen door de politie op het politiebureau in de buurt.

De brand was vrij snel onder controle en met een grote ventilator is de winkel geventileerd. Nadat koolstofmonoxidemetingen uitwezen dat het veilig was, mochten de bewoners na ruim een uur weer naar huis. Burgemeester Van der Loo was ook aanwezig om de bewoners een hart onder de riem te steken.

Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de brand. Volgens de woordvoerder gaat het waarschijnlijk niet om een brand na een diefstal. "Er waren voor zover ik weet geen braaksporen en we moesten via de achterkant het pand inkomen."