Ook vader van 15-jarige schoolschutter Michigan schuldig bevonden

De vader van de jongen die in 2021 op een school in de Amerikaanse staat Michigan vier leerlingen om het leven bracht en zeven leerlingen verwondde, is schuldig aan dood door schuld. Een jury kwam tot die conclusie na sinds woensdag in beraad te zijn geweest. Zijn vrouw werd een maand eerder al schuldig bevonden.

De nu 47-jarige James Crumbley stond onder meer terecht omdat hij volgens de aanklager meerdere malen signalen negeerde dat zijn zoon iets mankeerde, geen hulp voor hem zocht en te weinig deed om het wapen dat de jongen gebruikte veilig in huis op te bergen.

Levenslange gevangenisstraf

Zijn zoon, de toen 15-jarige Ethan Crumbley, opende in november 2021 het vuur op zijn medeleerlingen op Oxford High School. Vorig jaar kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Zijn ouders Jennifer en James Crumbley werden kort na zijn daad aangehouden op verdenking van dood door schuld en zijn daar nu dus ook beiden voor veroordeeld.

Jennifer krijgt op 9 april te horen wat haar straf is. Het is nog onbekend wanneer James dat hoort. Ze kunnen beiden maximaal vijftien jaar cel krijgen.

Stemmen

Tijdens de rechtszaak tegen James toonde de aanklager onder meer teksten die Ethan schreef in zijn dagboek en aan een vriend. Daarin zegt hij stemmen te horen en hulp te willen maar dat hij bang is dat zijn ouders daar boos over worden. In een tekstberichtje aan een vriend vertelde Ethan dat hij aan zijn vader gevraagd had om hem naar een dokter te brengen. Zijn vader zou hem toen pillen hebben gegeven en gezegd hebben dat hij zich moest vermannen.

James had het wapen dat Ethan uiteindelijk gebruikte vier weken eerder samen met hem gekocht. Beide ouders wordt onder meer verweten dat zij hun zoon op de ochtend van de aanslag niet mee naar huis hadden genomen. Ze waren die dag naar de school gegaan voor een gesprek.

Gewelddadige tekening

Dat gesprek was ingepland omdat de school op een wiskundeopgave een gewelddadige tekening had gevonden met de teksten "Bloed is overal. Mijn leven is nutteloos" en "De gedachten stoppen niet. Help mij." Zijn ouders namen de jongen na het gesprek niet mee naar huis en controleerden de rugzak niet waarin hij het wapen had verborgen dat hij later zou gebruiken.

Het is volgens persbureau AP de eerste keer dat ouders in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd voor een mass school shooting die door hun kind is uitgevoerd.