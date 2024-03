Haagse wethouder krijgt klap tijdens raadsvergadering

De Haagse wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren) heeft gisteravond een klap gekregen tijdens de schorsing van een raadsvergadering.

Volgens Barker werd hij geslagen door een boze ondernemer. De Haagse gemeenteraad hield een debat over het beleid rond strandhuisjes op Kijkduin en Scheveningen, meldt Omroep West. Daarbij was ook een groep ondernemers van strandhuisjes. Zij maakten zich volgens de omroep zorgen omdat de huisjes niet opgenomen waren in het bestemmingsplan.

Van slag

"Misschien merkt u dat ik een beetje van slag ben", zei Barker tijdens de vergadering. "Dat komt omdat ik net geslagen ben door die betreffende ondernemer. Dat is niet fijn. Daarom heb ik wat moeite met de beantwoording, maar ik heb mijn best gedaan."

De man werd na de klap het stadhuis uitgezet. De partner van de man zegt tegen Den Haag FM dat hij de wethouder een hand en een schouderklopje wilde geven achter de raadsbankjes. Volgens haar zou dat tot een schrikreactie hebben geleid bij de wethouder.

'Emoties in het spel'

Burgemeester Van Zanen sprak de raad daarna toe over het incident. "Een aantal collega's heeft iets gezien en de betrokkene is verzocht om het stadhuis te verlaten." Hij zei het incident "buitengemeen treurig" te vinden. "Maar er zijn emoties in het spel. Ik hoop dat we weer door kunnen gaan tot de orde van de dag, hoe moeilijk en ingewikkeld ook." Hij zei wel dat er "later" nog wordt teruggekomen op het incident.

D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn zei aan het einde van de vergadering de wethouder een hart onder de riem te willen steken. "We zagen dat hij erg was aangeslagen zojuist. Het is onacceptabel dat hij op deze manier zijn werk moet doen." Daarna werd door de gemeenteraadsleden op de bankjes getrommeld om te laten weten dat ze het hiermee eens waren.