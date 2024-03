Minderjarige gewond na schietpartij in Den Bosch

Een jongen is gisteravond gewond geraakt bij een schietpartij aan de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch. Volgens Omroep Brabant is de jongen zwaargewond geraakt, maar verkeert hij niet in levensgevaar.

De politie werd rond 21.00 uur opgeroepen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De jongen is naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd. De leeftijd van de jongen is onbekend. De politie spreekt in een bericht op X over een man, maar zowel Omroep Brabant als het Brabants Dagblad zegt dat het om een jongen gaat.

De politie is nog op zoek naar de dader. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is nog onbekend. Een deel van het Prins Hendrikpark werd afgezet door de politie en in de buurt werd met speurhonden gezocht. Ook wordt buurtonderzoek uitgevoerd.