Jongen van 15 neergeschoten in Den Bosch

Een jongen van 15 is gisteravond zwaargewond geraakt bij een schietpartij in Den Bosch. Hij verkeert volgens de politie niet in levensgevaar.

De politie werd rond 21.00 uur opgeroepen nadat een voorbijganger de zwaargewonde jongen had gevonden. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De jongen uit Etten-Leur ligt in het ziekenhuis.

De politie is nog op zoek naar twee verdachten. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is nog onbekend. Een deel van een park werd afgezet door de politie en in de buurt werd met speurhonden gezocht. Ook wordt buurtonderzoek uitgevoerd.