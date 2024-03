Duitse dancescene blij met toevoegen Berlijnse techno op nationale erfgoedlijst

In de Duitse dancescene is blij gereageerd op het eergisteren aangekondigde besluit om de Berlijnse technocultuur op de nationale erfgoedlijst te plaatsen.

Het besluit werd genomen door minister van Cultuur Claudia Roth en een raad van cultuurprominenten uit de deelstaten. Onder anderen de Clubcommision Berlin, een samenwerkingsorgaan van clubeigenaren en festivalorganisatoren, juicht het besluit toe. De organisatie noemde de erkenning "een verdere mijlpaal voor de scene", meldt het journaal van de Duitse omroep ZDF. "Terwijl opera's, theaters en concertzalen altijd zijn erkend als onderdeel van cultuur, hebben muziekclubs moeite om als vanzelfsprekend te worden beschouwd als een volwaardig onderdeel van cultuur."

Een van de aanjagers van technocultuur in Berlijn is Dimitri Hegemann, die in 1991 club Tresor opende, een van de beroemdste clubs ter wereld. Hij vindt het "een waardering voor ons werk", zegt hij in Berliner Zeitung. Volgens hem staat de muziekstijl voor innovatie. "Er is geen tekst of melodie". Hij werd geboren in West-Duitsland en kwam in West-Berlijn terecht waar het genre populair werd. "Het bereikte vele mensen, ook de jeugd in het Oostblok. Het was het geluid van hereniging."

Stad voor technoliefhebbers

Berlijn staat internationaal bekend als dé stad voor technoliefhebbers. In de jaren 90 werd er onder meer de Love Parade gehouden: een festival met dj's op rijdende trucks dat vele duizenden mensen trok. Sinds twee jaar wordt er in Berlijn weer een soortgelijk festival gehouden onder de naam Rave The Planet. Dat trok vorig jaar zo'n 200.000 bezoekers.

Grote trekpleister voor technoliefhebbers in Berlijn is op dit moment de club Berghain, maar ook clubs als KitKat en Kater Blau trekken vele bezoekers. Volgens Clubcommission Berlin komen jaarlijks meer dan 3 miljoen mensen naar Berlijn toe om naar technofeesten te gaan.

Hiphopcultuur

De Duitse cultuurlijst wordt samengesteld door een erfgoedcommissie die is aangesloten bij UNESCO. Wat op de Duitse lijst staat, maakt ook kans om op de Werelderfgoedlijst van UNESCO terecht te komen. Op de Duitse erfgoedlijst staan nu 150 gebruiken en lokale culturele tradities. In de lijst is bijvoorbeeld de hiphopcultuur in Heidelberg opgenomen, het Rijnlandse carnaval en het fokken van trakehner-paarden.

Sinds woensdag zijn daar naast de Berlijnse technocultuur ook onder meer het maken van wijn van appels, peren of kweeperen in de Moezelstreek bijgekomen en de Kirchseeoner Perchtenlauf in de deelstaat Beieren. Daarbij luiden gemaskerde figuren het nieuwe jaar in met een parade.