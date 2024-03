CBS-cijfers: in eerste jaar na coronacrisis bleef thuiswerken populair

Het aantal thuiswerkers is na de coronacrisis groot gebleven: vorig jaar werkten 5,1 miljoen van alle werkenden soms of meestal thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is 52 procent van alle werkenden.

De cijfers zijn in lijn met de verwachtingen over thuiswerken na de coronacrisis. Twee jaar geleden, toen er in de eerste twee maanden nog een thuiswerkadvies gold, spraken bedrijven al uit dat zij niet verwachtten dat mensen weer iedere dag naar kantoor zouden komen.

Wel daalde in 2023 het aantal mensen dat meestal thuiswerkte. In 2022 werkten 1,5 miljoen mensen meestal thuis. Vorig jaar waren dat er 1,3 miljoen. Van de mensen die soms of vaak thuiswerken, werken vooral ICT'ers en mensen met een creatief beroep thuis. In de ICT-sector werkt 90 procent soms of meestal thuis. Logischerwijs werken de minste mensen in de sector transport en logistiek thuis (5 procent).