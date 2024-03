Van 't Schip weigert handdoek in ring te gooien na Europese deceptie: 'Ga door tot einde'

"In de eerste helft ging het nog redelijk", zei Van 't Schip over het duel op Villa Park. "Vlak voor rust hadden we via Brobbey nog een kans op 1-1. Het was een wedstrijd waar alles mee moest zitten en dat was niet zo. Blessures, rood. Dan valt het uit elkaar en weet je dat het moeilijk wordt",

De tweede gele en dus rode kaart voor Sivert Mannsverk bij een 2-0 achterstand in de 66ste minuut maakte de opgave voor Ajax vrijwel onmogelijk: "We hadden al een wissel voor hem klaarstaan", aldus Van 't Schip. "Hij werd een beetje overlopen en we wilden iets veranderen. Helaas waren we net te laat ..."

Kijk hieronder naar de reactie van Devyne Rensch: