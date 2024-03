Miljoenen subsidie voor nieuwe en verbeterde bibliotheken in 163 gemeenten

Er komt subsidie voor lokale bibliotheken in 163 gemeenten. Met het geld kunnen 42 nieuwe bibliotheekvestigingen worden geopend en 245 bestaande bibliotheken worden verbeterd.

Onder meer de gemeenten Almelo, Leeuwarden, Breda, Midden-Delfland, Krimpenerwaard, Wijk bij Duurstede, Echt-Susteren en Lopik hebben te horen gekregen dat ze subsidie krijgen voor een nieuwe bibliotheek. Zij krijgen een deel van de nog beschikbare 38,4 miljoen van het totale budget van 56 miljoen. Het geld hoort bij een eenmalige regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om lokale bibliotheekvoorzieningen te verbeteren.

Door een wijziging in de Bibliotheekwet worden gemeenten vanaf 2026 verplicht om inwoners toegang te geven tot een volwaardige bibliotheek binnen redelijke afstand. Deze subsidie moet de lokale overheden helpen om daaraan te kunnen voldoen. De regeling vereist een eigen bijdrage van de gemeente van 20 procent.

Afhaalpunten en bibliobussen

Het geld werd in twee rondes verdeeld. Bij de eerste ronde, rond de zomer van vorig jaar, kregen 53 gemeenten subsidie uit een pot van 17,6 miljoen euro. Hiermee konden al vijftien nieuwe bibliotheekvestigingen gerealiseerd worden en 64 vestigingen verbeterd. Die verbeteringen bestaan bijvoorbeeld uit het verruimen van openingstijden van een bestaande bibliotheek of bibliobus of het transformeren van een boekenafhaalpunt naar een volwaardige bibliotheek.

Gemeenten die in de eerste ronde geen subsidie kregen, konden het in de tweede ronde weer proberen. Maar ook daarbij is er ruim 10 miljoen meer aangevraagd dan dat er beschikbaar was. Niet alle aanvragen zijn dus gehonoreerd.

Vanaf 2025 is er nog eens een budget van ongeveer 54 miljoen beschikbaar om bibliotheekvoorzieningen verder uit te breiden.