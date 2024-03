Amsterdam wint nipt in derby van Pinoké, Rotterdam domineert degradatiekraker

De derby van het Amsterdamse Bos tussen Pinoké en Amsterdam in de Tulp Hoofdklasse is geëindigd in nipte overwinning voor Amsterdam (2-1). Zij blijven door de overwinning in het spoor van koploper Den Bosch.

Pinoké miste donderdagavond zes basiskrachten: Lana Kalse, Kiki Rozenmeijer, Frances Westenberg, Flo Klinkhamer, Milou Jaeger en Josephine Murray. Amsterdam moest het zonder Marijn Veen en Freeke Moes stellen.