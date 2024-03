Malaise houdt aan: derde vroege uitschakeling op rij voor Van Gerwen in Premier League

Michael van Gerwen is in de Premier League opnieuw tegen vroegtijdige uitschakeling aangelopen. De 34-jarige Vlijmenaar verloor donderdagavond in de kwartfinales direct met 6-2 van supertalent Luke Littler.

Weinig in te brengen

In de Motorpoint-arena in Nottingham had Van Gerwen weinig in te brengen tegen Littler, die zeven 180'ers (de maximale score) meer gooide. Van Gerwen liep liefst vier keer tegen een break aan en stond geen enkele keer op voorsprong.

"Ik speelde hier mijn beste wedstrijd in de afgelopen weken", zei Van Gerwen bij Viaplay. "Ik heb niet de makkelijkste weken achter de rug als je puur fysiek kijkt. Ook gisteren heb ik weer een spuit in mijn schouder gekregen, dus dat is nog niet optimaal."

Verliezen van Littler vond Van Gerwen ook geen schande. "Ik gooi een hoog gemiddelde van 111 punten en verlies toch, maar dat kan gebeuren in dit korte spelformat. Ik weet dat ik te maken heb met een jonge gozer die lekker staat te spelen en niets te verliezen heeft. Dan moet ik gewoon scherper zijn en dat is het enige wat ik mezelf kan verwijten."