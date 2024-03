Grote stunt in KNVB-beker: koploper FC Twente hard onderuit bij Feyenoord

FC Twente is in de competitie hard op weg naar de landstitel, maar is donderdagavond door Feyenoord verrassend uit de beker geknikkerd. In Rotterdam won Feyenoord de kwartfinale met 3-0.

Twente liet zich in de eerste helft al verrassen door Feyenoord, dat in de competitie op een teleurstellende achtste plek staat. Na acht minuten maakte Sanne Koopman de openingstreffer en tien minuten voor rust zorgde Ella van Kerkhoven voor de 2-0.

Na rust probeerde Twente orde op zaken te stellen, maar dat leverde niets op. Na de 3-0 van Romeé van de Lavoir was de wedstrijd gespeeld.