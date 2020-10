Doden en tientallen gewonden door aanslag bij onderwijscentrum in Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Onder de gewonden zouden ook schoolkinderen zijn.

De explosie gebeurde buiten een onderwijscentrum in het westelijke gedeelte van de stad. Volgens overheidsfunctionarissen probeerde de aanvaller het gebouw in te gaan, maar werd hij tegengehouden door bewakers. Daarna blies de man zichzelf op in een steegje.

Islamitische Staat heeft de aanslag via de chatapp Telegram opgeëist, zonder daar overigens bewijs voor te leveren.

Vaker aanslagen

De terreurgroep pleegt vaker aanslagen in het westelijke gedeelte van Kabul, dat overwegend sjiitisch is. Zo voerde IS in maart nog twee aanslagen uit, waarbij tientallen doden vielen. Die aanslagen waren gericht op sjiieten en aanhangers van het sikhisme. Het soennitische IS beschouwt sjiieten als afvalligen.

In mei werd een aanslag gepleegd op een kraamafdeling in Kabul, waarbij veel moeders met hun pasgeboren kinderen om het leven kwamen. De VS gaven IS daarvan de schuld, maar de aanslag is nooit opgeëist.