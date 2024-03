Toezichthouder ACM haalt voor het eerst webwinkel uit de lucht na klachten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft meerdere sites van webwinkel TI-84shop offline laten halen. Het is naar eigen zeggen voor het eerst dat de consumentenwaakhond gebruik maakt van deze bevoegdheid.

De ACM nam dat besluit nadat er veel klachten binnen waren gekomen over de verkoper van elektronica, zoals spelcomputers. De ACM had TI-84shop in oktober al een keer gewaarschuwd.

Volgens de toezichthouder kwam de webshop levertijden niet na en was de webwinkel te laat met terugbetalingen. Ook was de klantenservice niet goed bereikbaar en werden negatieve reviews geblokkeerd. Daardoor leek de waardering van klanten hoger dan deze in werkelijkheid was.

De toezichthouder eiste verbetering, anders zou een dwangsom volgen die kon oplopen tot 250.000 euro. Het is niet bekend of er daadwerkelijk een boete is opgelegd.

Nieuwe meldingen doen

"Nu de webwinkel offline is, kunnen er geen bestellingen worden gedaan", schrijft de toezichthouder. De ACM raadt klanten die nog wachten op een bestelling of geld terug willen aan contact op te nemen met TI-84shop. "Ook kunnen consumenten zich melden bij ACM Consuwijzer als zij niet over die informatie beschikken of nieuwe meldingen willen doen van soortgelijke praktijken."

De technologiewebsite Tweakers meldt dat veel mensen elkaar online al waarschuwden voor de webwinkel. De Belgische krant HLN schrijft dat de Nederlandse webwinkel ook tientallen Vlamingen oplichtte. Uit onderzoek van HLN bleek dat de eigenaar van TI-84shop nog meer webshops had. Ook die sites haalde de ACM vandaag dus offline.