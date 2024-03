Japanse rechters doen uitspraak: 'Verbod op homohuwelijk schendt grondrechten'

"De uitspraak was beter dan ik verwachtte, ik moest meteen huilen", vertelt Ryosuke Kunimi aan de journalisten die zich voor het Sapporo Hooggerechtshof in Japan hebben verzameld. Hij is een van de activisten die de overheid heeft aangeklaagd vanwege het landelijk verbod op het homohuwelijk. De rechter gaf hen gelijk en zegt dat het verbod tegen de grondwet is, en zonder logische basis discrimineert tegen seksuele minderheden.

Het is een ongekend stevige bewoording en daarmee een grote overwinning voor Japanse homokoppels. "Ik hoop dat de nationale parlementsleden deze beslissing zien en het juiste besluit zullen nemen", vervolgt Kunimi.

Tegelijk deed het regionale gerechtshof in Tokio een soortgelijke uitspraak. Daar bepaalde de rechter dat het verbod "in een ongrondwettelijke staat verkeert". De uitspraak is ambigu, maar voor homorechtenactivisten vooralsnog een overwinning. De uitspraak vond namelijk plaats in de dichtstbevolkte regio van Japan.

Groeiende steun voor het homohuwelijk

Homokoppels hebben in vijf districten zes rechtszaken aangespannen tegen de overheid. Het argument is dat het verbod de grondwettelijke rechten van seksuele minderheden schendt. In alle zaken is er inmiddels uitspraak gedaan: slechts één rechtbank, in Osaka, vindt dat het verbod niet in strijd is met de grondwet. De overige rechtbanken hebben de aanklagers gedeeltelijk of volledig gelijk gegeven.

Het reflecteert een bredere ontwikkeling in Japan, waar publieke steun voor het homohuwelijk groeit. Volgens een recente peiling van de conservatieve krant Sankei Shimbun zeggen zeven van de tien Japanners dat ze voorstander zijn van legalisering. Onder jongeren is de steun nog groter. Onder 18- tot 29-jarigen zegt 91 procent dat het verbod opgeheven moet worden.

Japan is op dit moment het enige G7-land zonder wettelijke beschermingen voor homokoppels. Zo kunnen ze geen gedeelde hypotheken krijgen, en verhuurders mogen stellen weigeren op grond van geaardheid. Werkgevers mogen potentiële kandidaten de deur wijzen vanwege hun geaardheid.

Ook bij ongevallen en ziekenhuisopname worden partners met regelmaat geweigerd voor bezoek omdat ze niet officieel familie zijn. Beslissingen maken over nodige zorg is uitgesloten. In geval van overlijden hebben partners geen erfrecht.